Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono, dopo la confessione di Claudio Carlomagno e la convalida del fermo. Nei dettagli emersi, si evidenzia come i genitori di Carlomagno siano profondamente risentiti, in particolare riguardo ai pochi minuti di presenza del padre nella scena del delitto. La ricostruzione degli eventi e le testimonianze continuano a essere al centro delle indagini per chiarire le dinamiche di questa vicenda.

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo non si fermano con la confessione del marito Claudio Carlomagno, né con la convalida del suo fermo. I genitori dell’uomo sono stati convocati per una nuova audizione dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia. L’obiettivo è fare chiarezza su alcuni aspetti cruciali, in particolare sull’arma del delitto e sugli spostamenti del padre dell’indagato. Ieri i pm dopo aver assistito all’interrogatorio davanti al gip avevano parlato di “Zone d’ombra”. La sosta del padre. La presenza del genitore dell’indagato in via Costantino la mattina dell’omicidio rimane un punto oscuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Federica Torzullo, i genitori di Carlomagno saranno risentiti. I 9 minuti di permanenza del padre nella via del delitto

Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo non risponde ai pm.L'arma del delitto e i cellulare, i punti ancora irrisoltiClaudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, non ha ancora risposto ai pubblici ministeri.

Federica Torzullo, il ruolo del padre di Claudio Carlomagno e le bugie indotte dal figlio: "Scusateci"Federica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, mentre il padre di Claudio Carlomagno si trovava sotto casa del figlio.

