Analizzando la confessione di Claudio Carlomagno riguardo al femminicidio di Federica Torzullo, emergono alcune incongruenze legate sia alla sequenza degli eventi che ai dettagli forniti. La ricostruzione proposta presenta elementi che non sembrano compatibili con le circostanze conosciute, sollevando dubbi sulla sua veridicità. Un’analisi accurata delle tempistiche e della dinamica può contribuire a chiarire quanto accaduto e a fare luce sulla vicenda.

Claudio Carlomagno ha confessato di avere ucciso la moglie Federica Torzullo nella loro abitazione ad Anguillara Sabazia, ma la sua versione non ha convinto del tutto gli inquirenti. Ci sono cose che non tornano, ha detto il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, in particolare per quanto riguarda tempistiche e dinamica del femminicidio. Secondo chi indaga è irrealistico che Carlomagno abbia ucciso la moglie, pulito tutto per poi sbarazzarsi del corpo in 45 minuti, da solo, come da lui raccontato durante l’interrogatorio. Femminicidio Federica Torzullo, i dubbi degli investigatori Cosa non torna nella confessione di Claudio Carlomagno Femminicidio Federica Torzullo, i punti oscuri Femminicidio Federica Torzullo, i dubbi degli investigatori Secondo gli investigatori che indagano sul femminicidio di Federica Torzullo, ci sarebbero pezzi di verità mescolati a bugie nella confessione fatta dal marito Claudio Carlomagno, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Federica Torzullo, cosa non torna nella confessione di Claudio Carlomagno: dalla tempistica alla dinamica

Federica Torzullo, avvocato di Claudio Carlomagno spiega la dinamica dell'omicidio e il "problema del figlio"Federica Torzullo, avvocato di Claudio Carlomagno, analizza la dinamica dell'omicidio e il ruolo dell’affidamento del figlio nel movente del femminicidio.

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno interrogato: cosa non torna sul movente, l'arma non trovata e l'omicidio.Federica Torzullo è stata vittima di un omicidio al centro di un’indagine che coinvolge il marito, Claudio Carlomagno.

