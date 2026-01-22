Claudio Agostino Carlomagno ha confessato l’omicidio della moglie Federica Torzullo, 41 anni, in una dichiarazione rilasciata dopo giorni di silenzio. La confessione rivela i motivi e i dettagli dell’accaduto, offrendo una visione più chiara sui punti oscuri della vicenda. La notizia solleva molte domande sulle circostanze e sui fattori che hanno portato a questa tragedia.

È una confessione articolata, arrivata dopo giorni di silenzio. Claudio Agostino Carlomagno, accusato dell’uccisione della moglie Federica Torzullo, 41 anni, ha ammesso le proprie presunte responsabilità nel corso dell’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia. La confessione Un interrogatorio durato oltre sei ore, durante il quale l’uomo ha ricostruito, secondo la sua versione, quanto sarebbe accaduto la mattina del 9 gennaio 2026, all’interno dell’abitazione di Anguillara Sabazia, Roma, dove la coppia viveva insieme al figlio. La Procura contesta a Carlomagno i reati di femminicidio e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa: «Ecco come e perché ho ucciso mia moglie». I punti oscuri e il corpo irriconoscibile

Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa l'omicidio della moglie davanti alla Procura di Civitavecchia: "L'ho uccisa io"Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, durante un interrogatorio presso la Procura di Civitavecchia.

“L’ho uccisa io”, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio dell’ex moglie Federica TorzulloClaudio Carlomagno sta collaborando con le autorità durante l'interrogatorio di garanzia, confessando il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Claudio Carlomagno confessa il femminicidio di Federica Torzullo. I pm: Zone d’ombra nella sua…; Federica Torzullo, Claudio Carlomagno all'interrogatorio resta in silenzio. L'uomo stava per darsi alla fuga. Il procuratore: Omicidio feroce e corpo irriconoscibile; Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo; Federica Torzullo, l’avvocato di Claudio Carlomagno: Il litigio è nato per il figlio.

Femminicidio di Federica Torzullo, la confessione di Claudio Carlomagno (che non convince gli inquirenti): «L’ho fatto per non perdere l’affidamento di mio figlio»«Non siamo completamente soddisfatti della ricostruzione fornita, nel suo diritto, dall’indagato», ha detto il procuratore Alberto Liguori. «Per i tempi così contingentati, come li ha descritti, riten ... vanityfair.it

Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara: confessa il marito Claudio CarlomagnoFederica Torzullo vittima di 23 coltellate, ustioni e mutilazioni: il marito Claudio Carlomagno ammette il femminicidio durante l’interrogatorio. notizie.it

IL MARITO DI FEDERICA TORZULLO CONFESSA IL FEMMINICIDIO Interrogatorio davanti al gip, convalidato il fermo. «Non volevo perdere l'affidamento di mio figlio». Il procuratore: «Ancora zone d'ombra nella sua ricostruzione» https://www.calabriainchiest facebook

Federica Torzullo, l'ex marito confessa. Roma tira dritto sulla zona 30. ASCOLTA il podcast di oggi 22 gennaio ift.tt/NrUgtk1 x.com