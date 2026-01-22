Federica Pellegrini ha annunciato su Instagram di aver sospeso temporaneamente tutti i suoi impegni a causa di una settimana difficile. La campionessa di nuoto ha condiviso il suo stato di salute e ha chiesto scusa a chi potrebbe essere coinvolto da questa decisione, sottolineando la necessità di prendersi del tempo per affrontare questo momento.

Federica Pellegrini si sfoga su Instagram, rivelando che sta vivendo giorni difficili. La campionessa di nuoto ha annunciato la volontà di sospendere tutti i suoi impegni, scusandosi con le persone a cui questa decisione causerà un disagio. Ma cosa è successo? Federica Pellegrini su Instagram: “Settimana difficile”. Partiamo dall’inizio. Federica Pellegrini ha condiviso nelle Stories di Instagram un messaggio, comunicando la necessità di annullare i suoi impegni di lavoro. “Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare”, ha scritto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Pellegrini cancella gli impegni. “Settimana difficile”

Federica Pellegrini annulla gli impegni: "Settimana molto difficile, sottoscrivo le parole di mio marito". Cos'è successoFederica Pellegrini ha annunciato la cancellazione dei suoi impegni imminenti, descrivendo la settimana come molto difficile.

Pellegrini, annullati gli impegni: “Settimana molto difficile”. Cosa è successoFederica Pellegrini ha annunciato su Instagram di aver annullato i propri impegni lavorativi per una settimana considerata difficile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sara Curtis cancella a 18 anni il record di Federica Pellegrini nei 100 stile: Battuto un mito.

Federica Pellegrini annulla gli impegni: Settimana molto difficile, sottoscrivo le parole di mio marito. Cos'è successoSu Instagram lo sfogo della campionessa che rimanda all'intervento social di Matteo Giunta Settimana difficile, molto: Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un messaggio in cui ha comunicato ... today.it

Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni e il marito sbotta: Genitori irresponsabili, cosa è successoSettimana da dimenticare per la Federica Pellegrini, costretta a cancellare i programmi di lavoro per motivi familiari ... fanpage.it

“Impegni cancellati”. Federica Pellegrini, l’annuncio sulla figlia Matilde insieme al marito: “Pezzi di m***”. Cosa è successo - facebook.com facebook

Dall'esordio di Elodie nella serialità a fianco a Pierfrancesco Favino, a Federica Pellegrini concorrente in Physical Italia: da 100 a 1 x.com