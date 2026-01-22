Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni e il marito sbotta | Genitori irresponsabili cosa è successo
Federica Pellegrini ha annullato tutti i suoi impegni lavorativi a causa di questioni familiari, suscitando reazioni nel suo entourage. Il marito, commentando la situazione, ha definito la decisione come un atto di irresponsabilità genitoriale. La vicenda mette in luce le sfide di conciliare impegni professionali e responsabilità familiari, in un periodo difficile per la nuotatrice italiana.
Settimana da dimenticare per la Federica Pellegrini, costretta a cancellare i programmi di lavoro per motivi familiari. Il marito attacca duramente chi manda i figli malati al nido: "Siete dei pezzi di m***a". Lo sfogo dopo l'influenza portata a casa dalla piccola Matilde.🔗 Leggi su Fanpage.it
Federica Pellegrini costretta ad annullare tutti gli impegni per l’influenza della figlia: il marito sbotta sui socialFederica Pellegrini ha annunciato l’annullamento di tutti i suoi impegni a causa dell’influenza della figlia.
Federica Pellegrini annulla gli impegni: "Settimana molto difficile, sottoscrivo le parole di mio marito". Cos'è successoFederica Pellegrini ha annunciato la cancellazione dei suoi impegni imminenti, descrivendo la settimana come molto difficile.
Argomenti discussi: Federica Pellegrini e l'allenamento con il pancione ai raggi X; Bufera su Federica Pellegrini: risposta spiazzante a critiche e offese.
Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni e il marito sbotta: Genitori irresponsabili, cosa è successoSettimana da dimenticare per la Federica Pellegrini, costretta a cancellare i programmi di lavoro per motivi familiari ... fanpage.it
Federica Pellegrini annulla gli impegni: Settimana molto difficile, sottoscrivo le parole di mio marito. Cos'è successoSu Instagram lo sfogo della campionessa che rimanda all'intervento social di Matteo Giunta Settimana difficile, molto: Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un messaggio in cui ha comunicato ... today.it
Dall'esordio di Elodie nella serialità a fianco a Pierfrancesco Favino, a Federica Pellegrini concorrente in Physical Italia: da 100 a 1 x.com
C’erano una volta la campionessa e il suo allenatore. Poi lei fece il primo passo e iniziò una storia d’amore. Ed ora Federica Pellegrini e Matteo Giunta scrivono un libro e raddoppiano con una seconda figlia. La coppia si racconta in questa intervista - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.