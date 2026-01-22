Federer la Nike una semifinale in Australia | chi è Massimo Calvelli il nome nuovo per il Milan

Massimo Calvelli, ex tennista e precedente Ceo dell'ATP, è oggi una figura di rilievo nel mondo sportivo, collaborando con il gruppo RedBird e il Milan. Considerato un punto di riferimento per il management sportivo, il suo ruolo è quello di portare competenza e esperienza nel settore, contribuendo alla crescita e allo sviluppo della società calcistica milanese.

Massimo Calvelli è il nome del momento nel mondo Milan. I milanisti hanno capito che il suo ruolo in RedBird è strategico e, in vista del probabile rifinanziamento con Comvest, molti si aspettano di vederlo sempre più al centro del club, magari assieme a Giorgio Furlani. Questo si capirà con il tempo (poco, diciamo un paio di mesi), mentre su altri aspetti si possono già dare chiarimenti. Il suo impegno sul Milan, ad esempio. Calvelli da diverse settimane si occupa di Milan con regolarità, è una presenza frequente in sede, partecipa alle decisioni e in almeno un paio di occasioni è stato a Milanello. Massimo Calvelli entra nel cda del Milan Valdarno e Milan, un filo inatteso: Massimo Calvelli tra i possibili nuovi vertici rossoneriRecenti indiscrezioni suggeriscono un possibile coinvolgimento di Massimo Calvelli nei futuri vertici dell'AC Milan, con possibili collegamenti anche al Valdarno e a Montevarchi. Argomenti discussi: Federer, la Nike, una semifinale in Australia: chi è Massimo Calvelli, il nome nuovo per il Milan; Milan, previsti movimenti societari a breve. Furlani out? Al suo posto Calvelli: ecco chi è. Jannik Sinner fa 15 di fila nello Slam australiano, è il quarto giocatore a riuscirci negli anni 2000 dopo Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic

