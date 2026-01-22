Troppe parole. E troppi numeri. Troppe parole stancano. Troppi numeri annoiano. E lei, fotocopiatrice d’ufficio, di parole, di numeri, di righe e somme e di punti e accapo ne aveva visti milioni, forse miliardi. Ed ora era stanca e perfino annoiata. – Ma non c’è altro da fotocopiare a questo mondo? Come invidiava l’umanità del suo ufficio! L’unica che riusciva a sentire e a volte a vedere, al di là del vetro, al di là di lettere e numeri. Entravano e uscivano. Piangevano e ridevano. Scrivevano e leggevano. E (purtroppo) stampavano nessuno sa quanti numeri e parole. Nessuno tranne lei. Un pomeriggio li sentì parlare del cielo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Favole dell’abbandono: Fotocopiare il cielo

