Fatture Taric in ritardo | Famiglie in difficoltà Alia allunghi i termini

L’amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese ha approvato le varianti ai piani urbanistici e ambientali, aggiornando il quadro regolamentare locale. Nel frattempo, molte famiglie affrontano difficoltà legate ai pagamenti delle fatture Taric in ritardo. Alia ha deciso di prorogare i termini di pagamento, offrendo maggiori possibilità di regolarizzazione e supporto alle utenze in difficoltà.

L'amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese ha adottato la variante generale al piano strutturale, il piano operativo e il rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica relativi alla valutazione ambientale strategica. Con la pubblicazione sul bollettino ufficiale fino al 21 marzo cittadini, enti, associazioni, tutti i soggetti interessati possono visionare gli atti sul sito istituzionale del Comune, nella sezione urbanistica, e presentare osservazioni, contributi o proposte di modifica e integrazione. Gli atti sono consultabili anche all'ufficio urbanistica, al secondo piano della sede comunale.

COMUNICATO STAMPA A causa di un errore informatico sono state inviate da parte del gestore COSP TECNOSERVICE le fatture di conguaglio 2025 della Taric con scadenza pagamento 15.01.2026. I bollettini non sono pagabili proprio a causa di questo err

