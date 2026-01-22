Secondo la recente classifica della Deloitte Money League, il Real Madrid si conferma il club con il fatturato più elevato in Europa. Le società italiane, tra cui Inter, Milan e Juventus, seguono a distanza, evidenziando una differenza significativa rispetto alle big del continente. Questa analisi offre uno sguardo aggiornato sulla situazione economica dei principali club europei e sul posizionamento delle squadre italiane nel panorama finanziario.

Il Real Madrid resta al comando assoluto, le italiane inseguono. La Deloitte Money League ha pubblicato la nuova classifica sui fatturati dei club europei e il verdetto è chiaro: la distanza tra le big del continente e la Serie A resta ampia. Il club spagnolo conferma la leadership superando quota 1,1 miliardi di euro di ricavi, mentre sul fronte italiano l’Inter emerge come la realtà più solida. I nerazzurri chiudono undicesimi con 537,5 milioni di euro, in netta crescita rispetto all’anno precedente. Più staccate Milan e Juventus, comunque presenti nella top 20. I rossoneri si collocano al quindicesimo posto con 410,4 milioni, appena davanti alla Juventus, sedicesima con 401,7 milioni di ricavi complessivi nella stagione 20242025. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Fatturati club, Real Madrid in vetta: Inter davanti a Milan e Juventus

Leggi anche: Mlacic Inter, l’allarme dalla Spagna: anche il Real Madrid piomba sul difensore! Quale club è in pole?

Leggi anche: Pronostico Girona-Real Madrid: si torna subito in vetta

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: I migliori club europei per fatturato: Real Madrid IRREALE, Inter prima italiana… ma fuori dalla Top 10; Siamo piccoli ma cresceremo, il Frosinone tra i Davide d’Europa; IL DATO - Ricavi record a 12 miliardi per 20 top club, Real Madrid in testa.

Calcio: Deloitte, per top20 club ricavi record a 12 mld (+11%), guida Real MadridTra italiane Inter (538 mln), Milan (410 mln), Juve (402mln) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 gen - Per la prima volta, i 20 club con i ... ilsole24ore.com

I fatturati più alti d'Europa: Inter prima in Italia, ma fuori dalla top 10. Milan e Juve in top 20, nessuno come il Real MadridDeloitte ha svelato la nuova classifica annuale relativa ai fatturati dei club calcistici d'Europa. Solo tre italiane in top 20 e nessuna in top 10 ... msn.com

Deloitte Football Money League 2026 – Classifica ricavi. Ecco i migliori 20 club d'Europa per fatturato Real Madrid – €1.161 milioni Barcellona – €974,8 milioni Bayern Monaco – €860,6 milioni Paris Saint-Germain – €837 milioni Liverpool – €836,1 milioni x.com

Per la prima volta nella storia, i principali club di calcio femminile al mondo hanno superato la soglia dei 150 milioni di euro di ricavi complessivi. Prima delle italiane l'Inter Women grazie agli accordi commerciali. Ma il distacco dalle top sembra incolmab - facebook.com facebook