Cercheremo di contenere Pohjanpalo il più possibile. Sebbene abbia imparato qualche parola in italiano, è probabile che il vostro cronista conosca meglio l’olandese. Questa sfida richiede attenzione e strategia, per garantire il miglior risultato possibile. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti sulla partita.

Un po’ di italiano l’ha imparato. Certamente più di quanto il vostro cronista possa masticare l’olandese. E ci prova in qualche modo a rispondere alle domande nel consueto incontro settimanale con gli organi di informazione che il Modena organizza. Bryant Nieling però alla fine preferisce esprimersi più che altro in inglese, e con la preziosa collaborazione di Jacopo Mazza, dell’ufficio comunicazione della società canarina, che funge da interprete, inizia una interessante chiacchierata con The dutch flyingman, l’olandese volante, come la scritta che appare su tutti gli aerei della KLM. "Ma no, il vero olandese volante è Van Persie, non mi sento alla sua altezza, poi lui era più attaccante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Faremo di tutto per limitare Pohjanpalo"

La Maceratese a porte chiuse: "Faremo di tutto per battere Chieti"La Maceratese si prepara ad affrontare il Chieti nell’ultima partita del girone di andata, in programma oggi alle 15.

Leggi anche: Ucraina, Zelensky nel Donetsk: “Faremo di tutto perché resti ucraino”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Faremo di tutto per limitare Pohjanpalo; Simonelli: Niente stage per la Nazionale prima degli spareggi di Coppa del Mondo? Faremo di tutto per anticipare le partite e aiutare Gattuso; Lega Serie A, Simonelli: Stage nazionale? Faremo di tutto per aiutare Gattuso; Nausicaa, Marullo: Faremo di tutto per rimanere dove siamo -.

Zingaretti (Pd):Faremo di tutto per garantire obbligoIl Governo vuole eliminare l’obbligo vaccinale. Nel Lazio invece faremo di tutto per garantirlo perché la salute dei bambini viene prima di ogni cosa. Lo scrive in un tweet il presidente della ... quotidianosanita.it

Il senzatetto Gordan sta male ma rifiuta le cure, la città non molla. L’assessore Cucci: «Faremo di tutto per lui»PORDENONE - Gordan, il senzatetto che da circa un anno e mezzo gravita intorno alla stazione e le cui condizioni di salute si sono molto aggravate non è solo. Una città si ... ilgazzettino.it

#Dimarco: “Ci giocheremo tutto a Dortmund. Altrimenti faremo i playoff” x.com

"Grazie per averlo abbandonato… Lo abbiamo trovato legato, in lacrime. Dopo la visita dal veterinario, ora torna finalmente a CASA! È la prima e l’ultima volta che lo abbiamo visto piangere così… Da oggi faremo di tutto perché conosca solo amore, ac - facebook.com facebook