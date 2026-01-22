Nella notte di ieri a Roma, tra Primavalle e Torrevecchia, due autobus della linea 46B sono stati oggetto di atti violenti, con uno sparo e successiva sassaiola. Questi episodi rappresentano un grave problema di sicurezza pubblica, suscitando preoccupazione tra cittadini e autorità. La situazione evidenzia la necessità di interventi efficaci per garantire la tutela di operatori e passeggeri lungo le tratte coinvolte.

Prima uno sparo, poi una sassaiola. È stata una serata da far west quella di ieri a Roma, dove tra Primavalle e Torrevecchia due autobus in servizio sulla linea 46B sono stati presi di mira in due episodi gravissimi. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sul caso sono in corso le indagini. I sindacati hanno proclamato per questa sera quattro ore di sciopero, dalle 20 alle 24, e l’Atac ha fatto sapere che assumerà «ogni iniziativa per garantire la massima sicurezza del personale e dei clienti». Spari e sassi contro i bus della linea 46B Atac. Il colpo d’arma da fuoco è stato esploso poco prima delle 20 – secondo quanto emerso – all’altezza delle case popolari di Torrevecchia, provocando la rottura di due finestrini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Far West a Roma: spari e sassaiola contro bus Atac. FdI: «Superato ogni limite»

Roma, spari e sassaiola contro bus Atac. Patanè: gesto criminaleA Roma, un episodio di violenza contro un bus Atac ha coinvolto spari e sassaiole, mettendo in pericolo l’incolumità di conducenti e passeggeri.

Spari contro un bus a Roma, sciopero Atac oggi dalle 20 alle 24: bus a rischio, quali mezzi garantitiA Roma, lo sciopero Atac previsto per questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, dalle 20 alle 24, potrebbe causare disagi ai mezzi pubblici.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Far West al Colosseo: tentata rapina e spedizione punitiva, due giovani in ospedale; Ultras Fiorentina e Roma, scene da Far West sull’A1: tre mesi di stop alle trasferte anche per loro?; Roma, Termini è un far west. La rabbia dei cittadini: Quartiere invivibile; Rai 3, stasera a Farwest i locali notturni, l'arresto di Hannoun, la morte di David Rossi e la sicurezza nelle città.

Roma, Termini è un far west. La rabbia dei cittadini: Quartiere invivibileTrecento persone in piazza di sabato mattina, invece che per la colazione al bar, riunite dall’esigenza di vivere in un quartiere sicuro. Il ... iltempo.it

Far West a Roma Termini: aggressione shock nel cuore della Capitale. È di nuovo allarme maranzaLa Stazione Termini torna a trasformarsi in un teatro di violenza. Nel tardo pomeriggio di ieri, un’aggressione brutale ha scosso turisti e pendolari in transito tra via Giolitti e piazza dei Cinquece ... farodiroma.it

` Ristorante - Pizzeria - Burgeria - Pub ore 21:00 Roma - Stoccarda Karaoke & Dj Set con Maurizio Calaiò West Los Angeles: 0916819812 WhatsApp: 339 110 3444 Via Galileo Galilei, 49/53, 90145 Palermo - Pa - facebook.com facebook