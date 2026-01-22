In una vicenda che riguarda una famiglia nel bosco, i genitori devono vaccinare i figli per riottenere la responsabilità genitoriale. La situazione, commentata dallo psichiatra Tonino Cantelmi, evidenzia le difficoltà emotive della madre, descritta come distrutta. La riunificazione è condizionata all’esito di una perizia prevista a fine mese, segnando un primo passo verso una possibile soluzione.

I genitori hanno dovuto accettare una serie di condizioni per agevolare il ricongiungimento con i figli, subordinato a un esito positivo della perizia prevista a fine mese Nella vicenda della famiglia nel bosco, secondo lo psichiatra della difesa Tonino Cantelmi, arriverebbe un primo segnale.

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, coniugi obbligati a vaccinare i figli per riottenere responsabilità genitoriale, psichiatra Cantelmi: “La madre è distrutta“

Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi: "Genitori straziati, i figli sono traumatizzati"La vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli ha suscitato grande preoccupazione, con i genitori profondamente affranti per lo stato emotivo dei loro figli.

