Famiglia di lupi a Villa Ghigi il caso in commissione Ambiente | Inutile spostarla altrove

Una famiglia di lupi ha scelto di stabilirsi nel parco di Villa Ghigi, sulle colline bolognesi, suscitando discussioni in commissione Ambiente. La presenza di questo nucleo stabile ha portato a dibattiti sulla gestione e sulle possibili soluzioni, con alcuni esperti che sottolineano come lo spostamento dell’animale non sia una strategia efficace. La presenza dei lupi nel territorio rappresenta un tema di attualità e di tutela della biodiversità locale.

Bologna, 22 gennaio 2026 – Sono scesi dall'Appennino alla 'conquista' della città. Non un lupo solitario, ma una vera e propria famiglia che abita stabilmente nel parco di Villa Ghigi, sulle colline bolognesi. La conferma arriva dal naturalista, fotografo e divulgatore Antonio Iannibelli, ascoltato questa mattina in commissione Ambiente del Comune di Bologna, nel corso di un'udienza conoscitiva richiesta dal consigliere dei Verdi, Davide Celli. "A Villa Ghigi parliamo sicuramente di una famiglia di lupi, che vive lì – spiega Iannibelli, che collabora anche con Ispra e Polizia metropolitana – che può variare di numero da due a dieci individui. Lupo avvistato intorno al parco di Villa Ghigi | VIDEORecenti segnalazioni indicano la presenza di un lupo nei pressi del parco di Villa Ghigi, nei colli bolognesi. Avvistamento lupo nel Parco di Villa Ghigi (Bologna) – VIDEOIl 8 gennaio 2026 è stato segnalato un avvistamento di un lupo nel Parco di Villa Ghigi a Bologna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. I lupi avvistati a Villa Ghigi sono una famiglia e non vanno spostatiQuello avvistato nelle scorse settimane nel parco di Villa Ghigi non sarebbe un singolo lupo solitario ma una famiglia di lupi che vive lì. Lo ha confermato il naturalista, fotografo e divulgatore ...

