Facoltà di Medicina in città | Il territorio può sostenerla

La presenza di una Facoltà di Medicina nella città rappresenta un’opportunità importante per il territorio. Secondo Locati, questa sfida è sostenibile e può essere valorizzata, contribuendo allo sviluppo locale e alla formazione di professionisti qualificati. L’eccellenza del “Papa Giovanni” sottolinea il potenziale di un’istituzione che può integrarsi nel contesto urbano, rafforzando il ruolo della città nel panorama accademico e sanitario.

IL DIBATTITO. L'eccellenza del «Papa Giovanni». Locati: «Da valorizzare». E sulla Facoltà di Medicina: «Una sfida che il territorio può sostenere». Quale futuro per il «Papa Giovanni»? E quali margini ci sono per portare a Bergamo una facoltà di Medicina? L'editoriale pubblicato ieri su «L'Eco di Bergamo» a firma del suo direttore, Alberto Ceresoli, apre il dibattito attorno a questi due punti. A partire dalla possibilità di trovare un'adeguata cornice normativa per l'ospedale di Bergamo capace di riconoscere l'altissima specializzazione clinica e la vocazione alla ricerca del «Papa Giovanni». Francesco Locati, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni, risponde alle sollecitazioni con un richiamo alla storia: «Ci avviciniamo ai cent'anni dell'ospedale di Bergamo, che ricorreranno nel 2030.

