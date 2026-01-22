Fabrizio Corona si confronta nuovamente con le autorità giudiziarie, chiedendo di essere censurato. La sua battaglia legale, avviata con un esposto per diffamazione e una richiesta di blocco dei social, si inserisce in un contesto di tensione crescente tra l'ex paparazzo e Mediaset. Corona si è espresso fuori dall'aula del Tribunale, richiamando paragoni con figure come Biagi e Santoro, mentre si attende la prossima sentenza.

Guerra totale tra Mediaset e Corona: dopo l'esposto per diffamazione e la richiesta di blocco dei social, l'ex re dei paparazzi attacca fuori dall'aula del Tribunale. Non si è fatta attendere la replica di Fabrizio Corona contro Mediaset, arrivata oggi al Tribunale di Milano durante l'udienza civile sul ricorso dell'azienda di Cologno Monzese. L'ex re dei paparazzi ha duramente criticato l'azione legale, paragonandola a censure storiche, e denunciato l'intervento della DDA per bloccare i suoi social. Al suo fianco, l'avvocato Ivano Chiesa ha definito la strategia sproporzionata e priva di fondamento giuridico, avvertendo sul pericolo per la libertà di stampa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Fabrizio Corona: "Volete censurarmi". Il paragone con Biagi e Santoro in attesa della sentenza

