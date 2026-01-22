Fabrizio Corona show davanti al tribunale | Contro di me un editto bulgaro

Fabrizio Corona si presenta al tribunale di Milano per l'udienza civile legata al ricorso degli avvocati di Alfonso Signorini, che chiedono un'ingiunzione per impedire la diffusione online di contenuti relativi al programma

Fabrizio Corona si presenta al palazzo di Giustizia di Milano per l'udienza civile di discussione del ricorso presentato dagli avvocati che assistono Alfonso Signorini, che hanno chiesto al giudice un provvedimento cautelare d'urgenza di "inibitoria" per impedire all'ex agente fotografico di mandare in onda sul web la prossima puntata del suo format " Falsissimo " di lunedì 26 gennaio e di bloccare la ripubblicazione dei contenuti delle due precedenti, in cui l'ex re dei paparazzi attaccava quello da lui definito "sistema Signorini", fatto, a suo dire, di "ricatti e favori sessuali". Cosa ha detto Corona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

