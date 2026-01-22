Fabrizio Corona Mediaset lo denuncia | Vietategli i social

Fabrizio Corona è al centro di una recente controversia legale con Mediaset, che ha deciso di denunciarlo e di chiedere il divieto d’uso dei social network. La disputa riguarda questioni giudiziarie tra Corona, Medugno e Signorini, con Mediaset che si è pronunciata sulla situazione. Questa vicenda evidenzia le tensioni tra il mondo dello spettacolo e le piattaforme digitali, aprendo un dibattito sulla libertà di espressione e i limiti legali.

di Anna Giorgi MILANO Sul dissing giudiziario Corona-Medugno-Signorini, scende nell’arena la superpotenza di Mediaset. La società della famiglia Berlusconi ha presentato denuncia in Procura contro l’ex re dei paparazzi ed autore del format " Falsissimo ", ipotizzando il reato di " diffamazione aggravata e minacce " nei confronti dei vertici aziendali e dei conduttori di note trasmissioni televisive. E sempre Mediaset ha chiesto alla Dda (Direzione Distrettuale Antimafia), di attivarsi con la Sezione misure di prevenzione del Tribunale, per richiedere una misura che porti al divieto per Corona, previsto da una norma del codice antimafia, "di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati" o al "divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

