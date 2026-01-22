Fabrizio Corona si presenta in tribunale a Milano per l'udienza riguardante la richiesta di Signorini di bloccare Falsissimo. L’ex re dei paparazzi ha commentato, confrontando la situazione con l’editto bulgaro di Berlusconi. L’avvocato Ivano Chiesa ha sottolineato che accettare tale principio potrebbe compromettere la libertà di stampa. La discussione riguarda la possibilità di limitare la pubblicazione di contenuti e le implicazioni sulla libertà di informazione.

L'avvocato Ivano Chiesa, storico difensore di Corona, ai cronisti: "Se passa il principio per cui puoi impedire ad uno di pubblicare qualcosa il giorno dopo, voi avete finito di lavorare" Entrando in Tribunale a Milano per l'udienza civile di discussione del ricorso, presentato dagli avvocati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fabrizio Corona in udienza per la richiesta di Signorini di bloccare Falsissimo: "Non c'è differenza tra l'editto bulgaro di Berlusconi e questa roba qua"

Caso Signorini, Fabrizio Corona: "Nessuna differenza con editto bulgaro"Il caso di Fabrizio Corona ha riacceso il dibattito sulle restrizioni alla libertà di stampa e di espressione in Italia.

Caso Signorini, Fabrizio Corona in tribunale: “Nessuna differenza con editto bulgaro”Fabrizio Corona si è presentato in tribunale commentando il caso Signorini, paragonandolo all’editto bulgaro di Berlusconi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Fabrizio Corona: Falsissimo EP 21 le chat di Signorini e le prove che fine hanno fatto

Argomenti discussi: Fabrizio Corona denunciato da Mediaset: l'azienda chiede di vietargli i social; Domani primo match in tribunale a Milano. Signorini contro Corona, resa dei conti: chiesto lo stop d’urgenza a Falsissimo; Mediaset denuncia Fabrizio Corona sul caso Signorini; Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e chiede il blocco dei social.

Fabrizio Corona all’udienza sul ricorso di Signorini: Non mi fermo, pronto a fare altri nomiL’ex fotografo dei vip all’arrivo in tribunale a Milano: Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento. Io oggi ho il potere dei social ... ilgiorno.it

Corona in udienza per il ricorso di Signorini: Contro di me un editto bulgaroNon c'è differenza tra l' editto bulgaro di Berlusconi e questa roba qua, che cambia? Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento e siccome oggi ... ansa.it

«Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare». Le parole di Fabrizio Corona non lasciano spazio a dubbi: la tensione tra lui e Mediaset ha rag - facebook.com facebook

Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione e minacce per il caso di Alfonso Signorini x.com