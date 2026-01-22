Fabio Celoni torna su Topolino con la nuova saga “Paperone in Atlantide”, un’avventura ambientata nella leggendaria città perduta. Dopo “Il destino di Zio Paperone”, l’autore si presenta nuovamente come autore completo, portando nel settimanale un episodio che combina mito e fantasia. La storia promette di coinvolgere i lettori con un racconto ricco di atmosfere misteriose e avventure senza tempo, nel classico stile di Topolino.

La mitica città perduta è pronta a sfidare il più duro dei duri! Dopo Il destino di Zio Paperone Fabio Celoni torna sulle pagine del settimanale a fumetti Topolino (Panini Comics) come autore completo con una nuova e ambiziosa saga-evento ai confini del mito. Il numero 3661 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 21 gennaio – si apre con il primo episodio di Paperone in Atlantide, scritto e disegnato da Fabio Celoni per i colori diAlessandra Amorotti. In Paperone in Atlantide il papero più ricco del mondo si lancia alla scoperta della leggendaria città perduta, attirato dai tesori e dalle ricchezze che, secondo il mito, giacciono ancora tra le sue rovine sommerse. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Fabio Celoni torna sulle pagine di Topolino con la nuova saga-evento “Paperone in Atlantide”

Zio Paperone alla ricerca di Atlantide nel nuovo numero di TopolinoIl nuovo numero di Topolino, in uscita il 21 gennaio, porta i lettori in un viaggio con Zio Paperone alla scoperta di Atlantide.

Leggi anche: Sinner torna in versione Quacknik Spinner: Topolino celebra le Atp Finals con una nuova storia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Fabio Celoni torna su Topolino 3661 con la storia Paperone in Atlantide; Fabio Celoni, maestro a colori. Zio Paperone? Non è avaro di sentimenti come tutti pensano; Topolino 3660 uscirà in dialetto genovese, bolognese, catanzarese e francoprovenzale valdostano; Paperone in Atlantide: Fabio Celoni riporta Zio Paperone oltre il mito su Topolino.

Paperone in Atlantide: il nuovo capolavoro di Fabio CeloniUn’avventura destinata a entrare nella tradizione delle grandi storie disneyane d’autore, offrendo un’esperienza di lettura coinvolgente, pensata per lettori di tutte le età. L'articolo Paperone in At ... msn.com

Fabio Celoni torna su Topolino con Paperone in AtlantideFabio Celoni torna su Topolino come autore completo con Paperone in Atlantide, ambiziosa saga-evento in quattro episodi che porta lo Zione alla scoperta della leggendaria città perduta. Il primo ... comicus.it

#TopolinoMagazine 3661 è arrivato in edicola, in fumetteria e su panini.it, anche con la luce da lettura di Topolino! Sul numero di questa settimana si inaugura la prima puntata della nuova saga-evento in quattro episodi scritta e disegnata da Fabio Celoni intit - facebook.com facebook