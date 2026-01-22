Fa shopping gratis da Victoria' s Secret | arrestata dalla polizia locale

Una giovane donna di 26 anni è stata arrestata dalla polizia locale di Milano dopo aver sottratto circa 230 euro di merce da Victoria’s Secret in Galleria Passerella. L’episodio, avvenuto mercoledì 21 gennaio, ha portato all’arresto della ragazza, che aveva tentato di fare acquisti senza pagamento. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso l’episodio, confermando l’importanza del rispetto delle norme e della sicurezza nei negozi.

Prima il furto da Victoria's Secret in centro di Milano, poi le manette. Una ragazza di 26 anni, italiana, è stata arrestata dalla polizia locale dopo aver rubato intimo per circa 230 euro in un negozio di Galleria Passerella (zona San Babila) a Milano nella giornata di mercoledì 21 gennaio.

