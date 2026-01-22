Il Forum alla Farnesina propone una riflessione sulle strategie italiane in materia di export control, sottolineando il ruolo cruciale di questa tematica nelle politiche industriali e di sicurezza del Paese. Un’occasione per analizzare le priorità e gli sviluppi necessari per garantire un equilibrio tra crescita economica e tutela della sicurezza nazionale.

Il controllo delle esportazioni si conferma uno snodo centrale delle politiche industriali e di sicurezza. È il messaggio che emerge dal 3° Forum italiano sul controllo delle esportazioni, ospitato alla Farnesina, dove istituzioni, imprese e mondo della ricerca hanno fatto il punto sulle trasformazioni in atto nel sistema dei beni a duplice uso, tra tensioni geopolitiche, nuove tecnologie e crescente integrazione tra commercio e sicurezza. All’incontro hanno partecipato anche importanti realtà industriali attive nei settori strategici, tra cui Fincantieri ed Elt. Sicurezza internazionale e proiezione economica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Export control, industria e sicurezza. Il Forum alla Farnesina ridisegna le priorità italiane

Leggi anche: Riforma Farnesina, Coronas: “Una svolta per le imprese italiane e per l’export”

Leggi anche: Rivoluzione alla Farnesina, arriva la piattaforma il sostegno all'export

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meta Compute e chip AI nel cloud: cosa cambia con la legge USA.

FAB13, nell’industria farmaceutica made in Italy crescono investimenti, occupazione, export e ricaviLe FAB13 contano 65 siti produttivi (di cui 29 in Italia) e 51 centri di R&S in tutto il mondo, con una rete di filiali (in totale sono 289) che ... repubblica.it

RECOVERY/ Export e Industria, il tesoretto italiano per ripagare i prestitiLa crisi ha picchiato duro, ma l'industria italiana è riuscita a tenere e dà segni di ripartenza. Occorre lo stesso dinamismo nel resto della società Lo spauracchio dell’inflazione non ferma il motore ... ilsussidiario.net

D.Lgs. 211/2025: nuovi reati penali e responsabilità 231 IL Decreto introduce nuovi rischi penali legati alle sanzioni UE, coinvolgendo tutte le aziende che operano con l’estero, non solo nel dual use. Senza adeguate procedure di Export Control e un Modell - facebook.com facebook