Export control industria e sicurezza Il Forum alla Farnesina ridisegna le priorità italiane

Il Forum alla Farnesina propone una riflessione sulle strategie italiane in materia di export control, sottolineando il ruolo cruciale di questa tematica nelle politiche industriali e di sicurezza del Paese. Un’occasione per analizzare le priorità e gli sviluppi necessari per garantire un equilibrio tra crescita economica e tutela della sicurezza nazionale.

Il controllo delle esportazioni si conferma uno snodo centrale delle politiche industriali e di sicurezza. È il messaggio che emerge dal 3° Forum italiano sul controllo delle esportazioni, ospitato alla Farnesina, dove istituzioni, imprese e mondo della ricerca hanno fatto il punto sulle trasformazioni in atto nel sistema dei beni a duplice uso, tra tensioni geopolitiche, nuove tecnologie e crescente integrazione tra commercio e sicurezza. All’incontro hanno partecipato anche importanti realtà industriali attive nei settori strategici, tra cui Fincantieri ed Elt. Sicurezza internazionale e proiezione economica. 🔗 Leggi su Formiche.net

