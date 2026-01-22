Export control industria e sicurezza Il Forum alla Farnesina ridisegna le priorità italiane

Il controllo delle esportazioni rappresenta un elemento chiave nelle strategie italiane di industria e sicurezza. Il Forum alla Farnesina analizza le priorità nazionali, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato tra sviluppo economico e tutela della sicurezza. In questo contesto, le politiche di export control assumono un ruolo strategico per garantire la conformità alle normative e rafforzare la posizione del nostro paese a livello internazionale.

Il controllo delle esportazioni si conferma uno snodo centrale delle politiche industriali e di sicurezza. È il messaggio che emerge dal 3° Forum italiano sul controllo delle esportazioni, ospitato alla Farnesina, dove istituzioni, imprese e mondo della ricerca hanno fatto il punto sulle trasformazioni in atto nel sistema dei beni a duplice uso, tra tensioni geopolitiche, nuove tecnologie e crescente integrazione tra commercio e sicurezza. All’incontro hanno partecipato anche importanti realtà industriali attive nei settori strategici, tra cui Fincantieri ed Elt. Sicurezza internazionale e proiezione economica. 🔗 Leggi su Formiche.net

