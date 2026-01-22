Le ex scuole di via Locatelli a Bariano, già sede del comando della polizia locale Terre del Serio, sono state locate alla Prime Care – Centro Medico Leonardo Srl di Milano. La giunta comunale ha approvato ufficialmente questa decisione, aprendo la strada alla possibile realizzazione di un centro diagnostico. Questa scelta rappresenta un passo importante per il potenziamento dei servizi sanitari nel territorio.

Bariano. Approvata la locazione delle ex scuole di via Locatelli, edificio comunale che, in passato, ha ospitato anche il comando della polizia locale Terre del Serio, a favore della Prime Care – Centro Medico Leonardo Srl di Milano. La società realizzerà nell’immobile sfitto da ormai diversi anni un centro diagnostico e poliambulatoriale, si occuperà della riqualificazione degli spazi e verserà al Comune un canone annuo di circa 34mila euro. L’amministrazione ha avviato, nei mesi scorsi, una manifestazione di interesse volta a dare una nuova funzione allo stabile. Alla procedura ha risposto la società, ritenuta idonea e coerente con le finalità indicate dal Comune.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Velocità folli sulla Vivai: si fa largo l'ipotesi autoveloxLungo la Sp 40, nota come la strada dei Vivai a Saonara, cresce l'attenzione sulla sicurezza stradale.

Leggi anche: Giunta regionale di Fico, si fa largo Marco Sarracino (Pd) vicepresidente con delega al Lavoro. Casillo ai Trasporti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ex scuole di Bariano, si fa largo l’ipotesi del centro diagnostico. C’è l’ok della giunta.

Ex scuole di Bariano, si fa largo l’ipotesi del centro diagnostico. C’è l’ok della giuntaApprovata la proposta per la locazione dello stabile comunale di via Locatelli a una società attiva in ambito sanitario ... bergamonews.it

Bariano, addio al partenariato pubblico-privato: l’immobile delle ex scuole torna affittabileBariano. Cambio di rotta per lo stabile delle ex scuole elementari di via Locatelli, un tempo sede il comando di polizia locale Terre del Serio. L’idea di rilanciare la struttura tramite un progetto ... bergamonews.it

Avviso Acquevenete Oggi, martedì 20 gennaio, per consentire l'urgente riparazione di una rottura improvvisa, siamo costretti a interrompere l'erogazione dell'acqua fino alle ore 13.00 circa nel Comune di Castelnovo Bariano, in via Duranta e via Tartaro. Alla ri - facebook.com facebook