Ex mercatino di via Verdi chiavi consegnate alla Eupaxx Presto i lavori di riqualificazione

Sono state consegnate le chiavi dell’ex mercatino di via Verdi alla Eupaxx, dando il via ai lavori di riqualificazione. Nei prossimi mesi, l’area sarà trasformata in un centro medico moderno e funzionale, migliorando i servizi e l’accessibilità. L’intervento mira a valorizzare lo spazio e a offrire nuove opportunità per la comunità locale, contribuendo allo sviluppo del quartiere.

Le chiavi sono state consegnate e a breve inizieranno anche i lavori per la riqualificazione dell'area e la trasformazione in un centro medico all'avanguardia. Ieri la società Eupaxx ha ricevuto le chiavi dell'ormai ex mercatino di via Verdi dal Comune di Latina, e si appresta quindi ad avviare.

