Nell’ambito delle indagini su Garlasco, sono stati convocati in caserma alcuni ex compagni di scuola di Andrea Sempio, protagonista di recenti sviluppi. Secondo quanto riferito, Cataliotti ha affermato che Sempio “non teme la verità”, aggiungendo un ulteriore elemento alla vicenda. La testimonianza di queste persone potrebbe contribuire a chiarire aspetti ancora oscuri nel procedimento in corso.

Sommarie informazioni testimoniali, per brevità definite SIT. Questa la ragione della novità arrivata dalle nuove indagini sul delitto di Garlasco: gli inquirenti hanno convocato cinque ex compagni di scuola di Andrea Sempio e li avrebbero interrogati su quel video girato nel marzo 2007 che lo ritrae insieme ad altre persone all’interno di una scuola. Secondo le indiscrezioni gli investigatori stanno cercando di ricostruire le frequentazioni di Sempio in quel periodo. Appresa la notizia, l’avvocato Liborio Cataliotti ha riferito che il suo assistito “non ha paura della verità”. I carabinieri convocano gli ex compagni di Andrea Sempio L'intervento di Liborio Cataliotti Le novità sull'inchiesta Garlasco annunciata da Cataliotti I carabinieri convocano gli ex compagni di Andrea Sempio La notizia è arrivata in diretta durante la puntata di Ignoto X andata in onda giovedì 22 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ex compagni di scuola di Andrea Sempio sentiti sul video in aula, per Cataliotti "lui non teme la verità"

