ex borsa primi banchi in primavera nuovi corsi aspettando il liceo

L’ex edificio Borsa, in fase di restauro, si prepara a diventare la nuova sede di una scuola, prevista tra marzo e maggio. La trasformazione segna un passo importante per l’area, offrendo nuovi spazi dedicati alla formazione. L’Azienda speciale di formazione del Comune conferma un trend di crescita stabile, con corsi pronti ad accogliere studenti in attesa dell’ingresso al liceo, contribuendo allo sviluppo culturale e formativo del territorio.

Il restauro dell’ex corpo Borsa entra nella sua fase conclusiva e si prepara ad accogliere una nuova sede della scuola già tra marzo e maggio, l’Azienda speciale di formazione del Comune conferma numeri solidi e prospettive di ulteriore crescita. Lunedì sera il Consiglio comunale ha approvato il Piano programma e il bilancio pluriennale 2025-2027 dell’azienda, certificandola ancora una volta come una delle eccellenze della città. A sottolinearne i risultati è stato il consigliere Pd Stefano Toselli: "Un incremento del 15% sull’attività formativa per numero di allievi e di corsi attivati", cui si affianca la crescita del Teatro Manzoni, anch’esso gestito dall’azienda speciale, "con circa il 10% in più di abbonati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

