Eventi volontari e prove delle cerimonie | l' impegno di UniVR per i Giochi di Milano-Cortina

In preparazione ai Giochi di Milano-Cortina 2026, UniVR organizza “UniVerso”, un calendario di eventi pubblici dedicati a sport, cultura e inclusione. L’iniziativa coinvolge volontari, prove delle cerimonie e attività legate alle Olimpiadi, promuovendo il dialogo tra diverse discipline e comunità. Un’opportunità per avvicinare il pubblico ai valori olimpici e sostenere l’impegno della regione in vista delle prossime competizioni internazionali.

In vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, l’Università di Verona promuove “UniVerso”, un ricco calendario di eventi pubblici che attraversano sport, cultura, cinema, scienza, medicina, storia e inclusione, realizzati in collaborazione con diversi enti del.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Fiera Milano apre la nuova pista di pattinaggio di velocità e completa il Milano Speed Skating Stadium per gli eventi dei Giochi Milano Cortina 2026 Milano-Cortina 2026, presentate le cerimonie delle ParalimpiadiA 50 giorni dall’inizio delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato i dettagli delle cerimonie di apertura e chiusura. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Protezione civile, aperte le iscrizioni ai corsi per volontari. Come partecipare; A Perugia e Gubbio i corsi base per diventare volontari della Protezione Civile; Diciottomila volontari per le olimpiadi invernali di Milano Cortina; Anteas Copparo, il volontariato che fa la differenza: oltre duemila viaggi e servizi sanitari gratuiti. Formazione, prevenzione e solidarietà. I volontari propongono nuovi eventiI volontari di Guardamiglio rilanciano le attività per la salute: corso blsd (base per la rianimazione cardiopolmonare), serata sulla prevenzione cardiaca e raccolta fondi riuscita. Continua senza ... ilgiorno.it Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio 2026, presso il Centro Civico di San Rocco del Comune di Monza, si è svolta la sessione conclusiva di prove pratiche del corso A2-17 “Attività nelle scuole – 1° e 2° ciclo”, rivolto ai volontari di Protezione Civile e accredita - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.