Eventi sportivi l' assessore Bravi traccia il bilancio del 2025 e guarda al futuro | Volano per l' economia

L’assessore Bravi presenta il bilancio degli eventi sportivi del 2025, evidenziando il ruolo fondamentale dello sport nello sviluppo economico e sociale. Secondo le sue parole, investire nel settore contribuisce a migliorare la qualità della vita delle nuove generazioni, stimola l’economia e promuove l’inclusione. Un’analisi che sottolinea l’importanza di sostenere lo sport come leva di crescita e coesione all’interno della comunità.

"Scommettere sullo sport significa credere e investire sulla qualità della vita delle nuove generazioni, generare benessere economico e favorire l'inclusione sociale". Si rafforza la vocazione sportiva del Comune di Forlì, che sempre di più punta sugli eventi e le grandi competizioni agonistiche.

