Evacuato lo studio di Lilli Gruber è panico | cos’è successo

Durante il World Economic Forum di Davos, il centro congressi è stato evacuato a causa di un incendio in una struttura vicina. L’episodio ha generato preoccupazione tra i partecipanti, ma non sono stati segnalati feriti. La situazione è attualmente sotto controllo e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Momenti di tensione a Davos, in Svizzera, dove è in corso il World Economic Forum. Nel tardo pomeriggio il centro congressi della località alpina è stato temporaneamente evacuato a seguito di un incendio sviluppatosi in una struttura vicina all’area dell’evento. Evacuato lo studio La7 di “Otto e mezzo”. Tra le zone interessate dall’ordine di sgombero rientrava anche lo studio allestito da La7 per la trasmissione “Otto e mezzo”, che per l’occasione era stata programmata in diretta da Davos con la conduzione della giornalista Lilli Gruber. L’evacuazione è stata disposta poco dopo l’avvio della puntata serale, costringendo la conduttrice a lasciare il set insieme alla squadra tecnica e agli ospiti presenti sul posto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

