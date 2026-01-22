Durante la preparazione della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, si è verificato un episodio di violenza in un pub romano, con alcuni tifosi tedeschi coinvolti in un'aggressione. Le forze dell’ordine avevano già segnalato la presenza di un consistente gruppo di supporter senza biglietto, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza in vista dell’incontro che si terrà questa sera allo Stadio Olimpico.

Le locali forze dell'ordine avevano già lanciato l'allarme nelle scorse ore, quando si era diffusa la notizia dell'arrivo nella Capitale di un migliaio di tifosi tedeschi sprovvisti di biglietto per assistere all'incontro di Europa League tra Roma e Stoccarda in programma stasera alla Stadio Olimpico. I 3.500 tagliandi messi a disposizioni della squadra ospite erano andati esauriti in poche ore, ma il numero delle richieste aveva superato di gran lunga, circa del doppio, questa cifra, creando fin da subito preoccupazione per l' ordine pubblico. E tutto questo anche perché gli ultras dello Stoccarda erano balzati agli "onori" della cronaca per le intemperanze di cui si erano resi protagonisti lo scorso anno in occasione dei match contro il Psg e il Basilea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Europa League, tifosi tedeschi presi a sprangate durante l'agguato in un pub: paura per Roma-Stoccarda

Agguato a tifosi tedeschi in un pub di Trastevere: cresce l'allarme per Roma-StoccardaUn'aggressione si è verificata in un pub di Trastevere, coinvolgendo tifosi tedeschi e suscitando preoccupazione per il prossimo incontro tra Roma e Stoccarda.

Europa League, Roma-Stoccarda: Capitale blindata e tifosi tedeschi intercettatiIn vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, la Capitale si prepara a garantire la sicurezza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Europa League, a Roma gli ultrà danno la caccia ai tifosi tedeschi; Mille tifosi dello Stoccarda in arrivo a Roma senza biglietto: è allarme ultras nella Capitale; Europa League, allarme per Roma-Stoccarda: ultrà tedeschi bloccati sul pullman alle porte della Capitale con aste e bottiglie; Roma-Stoccarda, allerta massima: arrivano 5mila tifosi tedeschi.

Europa League, tifosi tedeschi presi a sprangate durante l'agguato in un pub: paura per Roma-StoccardaL'aggressione da parte di una quarantina di ultras giallorossi è avvenuta a Trastevere la serata di mercoledì: due tifosi feriti ... ilgiornale.it

Roma-Stoccarda, alta tensione tra i tifosi giallorossi e tedeschi prima del match di Europa LeagueClima teso a Roma alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda, in programma questa sera alle 21 allo stadio Olimpico. la7.it

Bologna, la formazione ufficiale in Europa League: le scelte su Zortea e Rowe! Dal 1’ Ferguson e Dominguez shorturl.at/7pPNE - facebook.com facebook

. @EuropaLeague , le formazioni ufficiali di @Bolognafc1909- @CelticFC x.com