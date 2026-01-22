Europa League Roma-Stoccarda 2-0

La Roma si avvicina agli ottavi di finale di Europa League con una vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda. La partita si è rivelata vivace, con occasioni da entrambe le parti. Al 40’, una prodezza di Soulè ha rotto gli equilibri, mentre Leweling ha impegnato Svilar in diverse occasioni. La formazione giallorossa si conferma in buona posizione per il passaggio del turno.

22.53 Roma vicinissima agli ottavi diretti. Squadre vivaci. Leweling impegna Svilar Pennellata di Soulè per la corsa di Pisilli, che va fino in fondo e spezza l' equilibrio (40'). Pellegrini vicino al raddoppio subito dopo, Nubel ci arriva. La ripresa si apre con Undav che sfugge a Ziolkowski e sollecita Svilar. Lo stesso attaccante sciupa maldestramente un'occasione arrivata da un rimpallo. Svilar super su Demirovic, N'Dicka completa il disimpegno. Nel recupero (93') Dybala aggiusta per Pisilli che sigla la personale doppietta.

