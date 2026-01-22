Europa League la Roma vince con super Pisilli Pari Bologna

La Roma conquista una vittoria importante in Europa League battendo lo Stoccarda 2-0, mentre il Bologna ottiene un pareggio grazie alle reti di Dallinga e Rowe. La squadra giallorossa si prepara ora a un impegno impegnativo contro lo Stoccarda, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel torneo. Entrambe le squadre continuano il loro cammino europeo, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime sfide.

La Roma fa il suo dovere in Europa League: battuto lo Stoccarda con il risultato di 2-0. Il Bologna rimonta grazie a Dallinga e Rowe La Roma è attesa da un appuntamento non scontato contro lo Stoccarda in Europa League. I giallorossi partono con diverse novità di formazione rispetto al campionato, e proprio uno dei nuovi volti sblocca il risultato. Niccolò Pisilli, al 40esimo minuto, raccoglie un assist di Soulé e sblocca la partita. Nel secondo tempo, però, emergono le qualità dello Stoccarda, che crea molte più occasioni da gol e arriva spesso al tiro, ma impatta contro un ottimo Svilar. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Europa League: Roma vince, pari Bologna

Leggi anche: Europa League: Roma vince in casa Rangers (0-2). Bologna fa solo 0-0 con il Brann

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tutta l'Europa League con Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda: le partite di oggi; Il calendario delle partite di Europa League; Roma-Stoccarda: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Europa League, oggi Roma-Stoccarda: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Roma-Stoccarda: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo realeI giallorossi ospitano la formazione di Hoeness all’incontro valido per la penultima giornata del torneo ... tuttosport.com

Roma-Stoccarda, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingSettima giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in casa contro lo Stoccarda. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. sport.sky.it

Le parole di Frederic Massara prima della sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda x.com

EUROPA LEAGUE I In campo Roma-Stoccarda DIRETTA e FOTO #ANSA - facebook.com facebook