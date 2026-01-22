Europa League Bologna-Celtic 2-2

Nel match di Europa League tra Bologna e Celtic, il risultato è di 2-2. La partita è iniziata con un errore di Skorupski al quinto minuto, che ha consentito a Hatate di segnare a porta vuota dopo l'assist di Maeda. Con questa situazione, il Bologna perde l'opportunità di qualificarsi agli ottavi, rendendo il resto della gara decisamente importante per entrambe le squadre.

20.40 Bologna manca lo scatto per gli ottavi. Avvio shock. Erroraccio di Skorupski, Maeda serve Hatate a porta vuota (5'). Il portiere si riscatta con una prodezza su Yang da due passi. I felsinei sbattono contro il muro scozzese, l'ingenuità di Hatate (due gialli in 3') lascia il Celtic in dieci (34'). Nonostante ciò, Trusty raddoppia (41') su corner. Ripresa d'assalto, fioccano le occasioni rossoblù.Dallinga accorcia di testa (58'), Rowe pareggia con un gran sinistro (72'). Schmeichel d'istinto su Cambiagni, Bologna stoppato.

