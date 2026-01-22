Scopri il programma e i commenti della settima giornata di Europa League 202526, in diretta esclusiva su Sky e NOW. Giovedì 22 gennaio, due squadre italiane scenderanno in campo: alle 18:45 Bologna contro Celtic e alle 21 Roma contro Stoccarda. Approfondisci orari, schieramenti e telecronisti per seguire con attenzione le partite di questa fase della competizione europea.

Giovedi 22 GENNAIO 2026 UEFA CONFERENCE LEAGUE 7^ GIORNATA. DUE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 BOLOGNA - CELTIC alle 21 ROMA - STOCCARDA. SU SKY E IN STREAMING SU NOW 18 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CON DIRETTA GOL Approfondimento pre e postpartita affidato a STUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. TV8 Europa League Night in diretta un big match tra club stranieri. Gioved 22 Gennaio dalle 20.30 su TV8 CELTA VIGO - LILLE e a seguire su Cielo il nuovo tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night. Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e i n streaming su NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Europa League 2025/26 Diretta Esclusiva Sky e NOW 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

