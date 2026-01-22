Recenti dichiarazioni di un eurodeputato danese hanno attirato l'attenzione sul controverso interesse di Donald Trump per la Groenlandia. Le sue dichiarazioni e le successive proteste in Groenlandia e in Danimarca evidenziano le tensioni legate alle ambizioni statunitensi sull'isola. Questa vicenda solleva interrogativi sulle implicazioni geopolitiche e sulle reazioni delle comunità locali di fronte a tali iniziative.

Donald Trump sta spingendo con forza per conquistare la Groenlandia e renderla americana. A seguito delle sue numerose invettive, in Groenlandia e in diverse città della Danimarca si sono tenute proteste contro il presidente. Ora, un politico danese è diventato virale dopo un’invettiva esplosiva nei confronti di Trump, dicendogli di andare a fanc**o. La minaccia di Donald Trump contro la Groenlandia, estesa alla Danimarca e a diversi alleati della NATO, ha lasciato il mondo in uno stato di forte tensione. Le dichiarazioni del presidente sulla “conquista” della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale hanno fatto infuriare molti. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Eurodeputato danese: ”Trump, vaffanc**o” nel discorso su Groenlandia

Groenlandia, eurodeputato danese: “Nessun panico, ma l’Ue non ha peso geopolitico”Recenti dichiarazioni di un eurodeputato danese sulla Groenlandia evidenziano come l’Unione Europea abbia un ruolo limitato nelle questioni geopolitiche di questa regione.

Groenlandia, Trump: “Accordo quadro su diritti minerari e scudo spaziale”. Rutte: “Non discussa la sovranità danese”. Copenaghen: “Confini non negoziabili”Recenti dichiarazioni riguardano la Groenlandia, con Donald Trump che annuncia un accordo quadro sui diritti minerari e uno scudo spaziale, mentre Mark Rutte sottolinea che la sovranità danese rimane esclusa dalla trattativa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Cosa nasconde davvero Trump sulla Groenlandia

Argomenti discussi: L’eurodeputato danese cube a Trump di andarsene a fanculo; Nessun piano per il campo da golf della Groenlandia – Trump.

Groenlandia, eurodeputato danese: Nessun panico, ma l’Ue non ha peso geopoliticoL'esercito danese durante esercitazioni militari in Groenlandia (Foto AP/Ebrahim Noroozi) L’idea che l’Ue voglia ... msn.com

L’ex ministro danese Villy Søvndal: Trump fa sul serio ma la Groenlandia non vuol far parte degli UsaVilly Søvndal è stato ministro degli Esteri della Danimarca dal 2011 al 2013. Nel 2024 è stato eletto all’Europarlamento, dove siede nel gruppo dei Verdi. A Fanpage.it ha parlato di Trump, Groenlandia ... fanpage.it

Eurodeputato danese insulta Trump Il deputato danese Anders Vistisen ha attaccato duramente Donald Trump, usando parole esplicite durante un intervento dedicato alla Groenlandia. #Groenlandia #UE #Trump #USA #Dazi #Francia #Macron #Davos #WE x.com

Money.it. . Eurodeputato danese insulta Trump Il deputato danese Anders Vistisen ha attaccato duramente Donald Trump, usando parole esplicite durante un intervento dedicato alla Groenlandia. Le sue dichiarazioni arrivano mentre Washington minaccia l’int facebook