Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 22 gennaio 2026

L’estrazione VinciCasa di oggi, 22 gennaio 2026, si svolge alle ore 20:30. In questa occasione vengono estratti i cinque numeri vincenti su 40, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere una casa. Di seguito, i numeri estratti e le eventuali vincite. Restate aggiornati per conoscere i risultati ufficiali di questa estrazione.

Estrazione VinciCasa oggi 22 gennaio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 21 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 20 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 19 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 18 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 17 GENNAIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 22 gennaio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

