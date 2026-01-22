L’estrazione del Superenalotto di oggi, 22 gennaio 2026, si tiene alle ore 20. In questa occasione vengono estratti i numeri vincenti, che determinano eventuali vincite e premi. Di seguito, i risultati aggiornati appena disponibili, per chi desidera verificare subito i numeri estratti questa sera.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 22 gennaio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 22 gennaio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 22 gennaio 2026: i numeri vincenti

