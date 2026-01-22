Esplosioni e incendio in un garage a Torino Borgo Vittoria | i monopattini in ricarica hanno mandato in corto circuito l' impianto elettrico

Nella prima mattina di giovedì 22 gennaio 2026, un incendio si è sviluppato nel garage di un edificio a Torino, in via Boccardo 14. L’incendio, causato da un corto circuito provocato dalla ricarica di monopattini elettrici, ha prodotto esplosioni che hanno svegliato i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Alcune esplosioni e poi un incendio hanno svegliato, nella prima mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, i residenti nel caseggiato di via Boccardo 14, in prossimità dell'incrocio con via Chiesa della Salute, a Torino. In uno dei garage nel cortile dello stabile erano stati lasciati in

