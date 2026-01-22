Dopo l’esonero di un allenatore, si apre la possibilità di un cambio in panchina. La recente risoluzione del contratto con la Juventus ha portato il nome di Igor Tudor come possibile alternativa. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di trovare una soluzione che possa rafforzare la squadra e garantire stabilità. Resta da attendere eventuali sviluppi su questa possibile modifica alla guida tecnica.

Altro ribaltone in panchina: l’ultima idea dopo l’esonero si chiama Igor Tudor, che ha recentemente risolto il suo contratto con la Juve. L’ Eintracht Francoforte è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’ esonero di Dino Toppmoller. Il club tedesco, che è stato temporaneamente affidato alla gestione di Dennis Schmitt, ha perso anche ieri contro il Qarabag (3-2) nel match valido per la penultima giornata del girone di Champions League ed è sempre più in crisi. Tudor – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Già in Bundesliga, l’Eintracht vive un momento delicatissimo: 3 pareggi (contro Amburgo, Borussia Dortmund e Werder Brema) e 1 ko (con lo Soccarda) nelle ultime quattro gare e settimo posto in classifica con 27 punti, a sei di distacco dal quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Esonero e ribaltone in panchina: può arrivare Tudor

