Errore incredibile di Olise | sbaglia da due passi così

L'ex Crystal Palace manca il colpo del ko sul 2-0 tra Bayern Monaco e Union St. Gilloise, mandando clamorosamente alle stelle da pochi metri. Nulla di grave però per i Bavaresi, che raccolgono altri 3 punti volando aritmeticamente agli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

