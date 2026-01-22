Errore incredibile di Olise | sbaglia da due passi così
Durante la partita tra Bayern Monaco e Union St. Gilloise, Olise ha commesso un errore evitabile, mancando un'occasione importante vicino alla porta. L'ex Crystal Palace, infatti, ha fallito un colpo facile da pochi metri, lasciando un episodio che potrebbe pesare nel corso della gara. Un errore che sottolinea come anche le azioni più semplici possano fare la differenza in un match di alto livello.
L'ex Crystal Palace manca il colpo del ko sul 2-0 tra Bayern Monaco e Union St. Gilloise, mandando clamorosamente alle stelle da pochi metri. Nulla di grave però per i Bavaresi, che raccolgono altri 3 punti volando aritmeticamente agli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
