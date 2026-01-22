Eros e maschere | La mia brutta abitudine in scena all’Ivelise

Eros e maschere è una rilettura teatrale dell’universo di Yukio Mishima, scritta da Antonio Mocciola. L’appuntamento è al Teatro Ivelise di Roma, il 24 e 25 gennaio. Una rappresentazione che esplora temi di passione e identità, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito sul lavoro dello scrittore giapponese. Un’occasione per riflettere sui contrasti tra apparenza e realtà, in un contesto teatrale intimo e coinvolgente.

Cosa: Una rilettura teatrale intensa dell'universo di Yukio Mishima scritta da Antonio Mocciola.. Dove e Quando: Teatro Ivelise (Roma), sabato 24 e domenica 25 gennaio.. Perché: Un'indagine cruda e poetica sul conflitto tra desiderio individuale e imposizioni sociali.. Cosa significa crescere in una società che codifica rigidamente ruoli, identità e perimetri del desiderio accettabile? E soprattutto, qual è il prezzo da pagare, in termini di sofferenza psichica e fisica, quando l'immaginazione e l'istinto si rifiutano di obbedire a questi dettami? Sono interrogativi potenti, universali, che attraversano le epoche e le geografie, trovando una risposta scenica vibrante nel nuovo allestimento ospitato dal Teatro Ivelise.

