Ermini e Pd torna l’amore In corsa a Figline e Incisa | È ora di servire la mia terra

Ermini e il Partito Democratico tornano a candidarsi a Figline e Incisa, con l’obiettivo di rinnovare il loro impegno per la comunità locale. In questa fase, si mira a promuovere progetti che valorizzino la terra e il territorio, sottolineando l’importanza di un impegno stabile e concreto. Un percorso che, come suggerisce il motto, intende rafforzare i legami e ripartire con nuovi obiettivi condivisi.

di Francesco Ingardia "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". La massima che Venditti intona dal ’91 proprio veste a misura. Perché per il Pd, a questo giro, il matrimonio con David Ermini s’ha da fare. Tanto che all’unanimità l’unione comunale di Figline e Incisa Valdarno ha chiesto all’ex vice presidente del Csm di candidarsi a sindaco. L’operazione che avrebbe dovuto concretizzarsi nel 2001 si realizza 25 anni dopo. "La proposta di candidarmi nella città dove sono nato, cresciuto, dove ho studiato e lavorato e dove ho costruito la mia famiglia è per me motivo di grande orgoglio - ammette Ermini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Figline e Incisa: David Ermini è il candidato sindaco del PdìIl Partito Democratico di Figline e Incisa Valdarno ha annunciato David Ermini come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.

