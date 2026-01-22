La tragica morte di Federica Torzullo, 41 anni, evidenzia ancora una volta la brutalità della violenza domestica e il fenomeno dei femminicidi in Italia. I dettagli emersi dal racconto del marito, che si aggiungono alle indagini, suscitano sconcerto tra i magistrati e sottolineano l’importanza di interventi tempestivi per prevenire tragedie simili.

La morte di Federica Torzullo, 41 anni, si inserisce nel drammatico quadro dei femminicidi in Italia e porta nuovamente l’attenzione sulla violenza che avviene in ambito domestico. Secondo gli atti d’indagine, il caso riguarda una relazione coniugale in forte crisi, segnata dalla prospettiva di una separazione e da un progressivo deterioramento dei rapporti, fino alla notte in cui la donna viene uccisa all’interno dell’abitazione di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Le autorità giudiziarie stanno ancora analizzando in modo dettagliato la dinamica dell’omicidio e le fasi successive, alla luce della confessione resa dal marito, Claudio Carlomagno, ora indagato per femminicidio e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Era nella doccia, poi…”. Federica Torzullo, nuovi terribili dettagli dal marito: l’agghiacciante racconto, magistrati sconvolti

“Era nella doccia, poi…”. Federica Torzullo, nuovi terribili dettagli dal maritoUn caso di violenza domestica si aggiunge al triste elenco di femminicidi in Italia.

Federica Torzullo, l’ultimo orrore del marito: agghiaccianteIl femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia rappresenta un tragico episodio che evidenzia le criticità legate alla violenza di genere.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cellulare in bagno mentre la figlia della compagna fa la doccia, patrigno assolto; Entra nello spogliatoio allagato e trova il borsone sotto la doccia: la triste scoperta dell’arbitro a…; Accusato di stalking e di aver ripreso la figliastra sotto la doccia: assolto; Accusato di violenza sessuale su una paziente, medico assolto.

Era nella doccia, poi…. Federica Torzullo, nuovi terribili dettagli dal maritoUn’altra storia di violenza domestica si aggiunge, con il suo carico di orrore e interrogativi, alla lunga lista dei femminicidi che hanno scosso l’Italia ... thesocialpost.it

Federica Torzullo, nuovi terribili dettagli dal marito: l'agghiacciante racconto, magistrati sconvolti - facebook.com facebook