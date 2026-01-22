Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 22 Gennaio 2026 ecco il link per scaricarlo

L’Epic Games Store offre ogni settimana un gioco gratuito, e dal 22 gennaio 2026 è possibile scaricare Rustler: Grand Theft Horse senza costi. Di seguito il link per ottenere il titolo e aggiungerlo alla propria libreria.

Epic Games Store rinnova il suo appuntamento settimanale con il gioco gratuito e da oggi, 22 gennaio 2026, mette a disposizione Rustler: Grand Theft Horse senza alcun costo. Si tratta di un titolo indipendente che reinterpreta la formula dei primi Grand Theft Auto con visuale dall'alto, trasportandola in un medioevo volutamente scorretto e sopra le righe. Come sempre, basta riscattarlo entro sette giorni per conservarlo definitivamente nella propria libreria. Rustler è riscattabile gratuitamente a partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 22 gennaio, e resterà disponibile fino a giovedì 29 gennaio 2026.

