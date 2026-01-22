Entusiasmo per la finale | Darà benefici concreti | Si investa sul centro

La candidatura di Forlì-Cesena come finalista per la Capitale italiana della Cultura 2028 suscita interesse e discussioni tra le diverse realtà del territorio. La scelta di investire sul centro può portare benefici concreti, rafforzando l’identità locale e promuovendo lo sviluppo culturale ed economico. Questa fase rappresenta un’opportunità importante per valorizzare le risorse e le potenzialità della zona, stimolando un dialogo costruttivo tra i cittadini e le istituzioni.

L’ingresso di Forlì-Cesena nella short list delle dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 continua a raccogliere commenti, prese di posizione e riflessioni dal mondo politico, associativo ed economico del territorio. Un risultato accolto con soddisfazione diffusa, ma anche con la consapevolezza che il percorso è solo all’inizio. La lista civica Forlì Cambia, componente della maggioranza in Comune, parla di "un risultato straordinario che premia il lavoro di progettazione e la capacità del nostro territorio di presentarsi come protagonista culturale a livello nazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

