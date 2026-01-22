È iniziata la causa contro gli editori del Daily Mail, con il principe Harry che ha accusato i media di aver peggiorato la qualità della vita di Meghan. Nonostante l’attenzione mediatica, Harry ha mantenuto un atteggiamento riservato e concentrato, nascondendo la propria ansia in vista della testimonianza nel processo contro Associated Newspapers Limited, editore del tabloid e del Mail on Sunday.

N eppure Harry è riuscito a nascondere la propria ansia per la testimonianza più attesa del processo all’ Associated Newspapers Limited, editori del tabloid britannico Daily Mail e del domenicale Mail on Sunday. In un’aula gremita dell’Alta Corte di Londra, il principe ha risposto per due ore alle domande degli avvocati, raccontando con evidente emozione come l’intrusione continua dei media abbia reso «misera» la vita della moglie Meghan. E non ha risparmiato colpi contro la Royal Family, da lui abbandonata sei anni fa. Il principe Harry in tribunale a Londra, per l’ultimo capitolo battaglia legale a media X Il principe Harry accusa di nuovo la famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Entra nel vivo la causa contro gli editori del Daily Mail. E il principe ha accusato i media di aver «reso misera la vita di Meghan»

Continua all’Alta Corte di Londra la causa intentata dal principe Harry e da altri vip inglesi contro gli editori del tabloid Daily MailAll’Alta Corte di Londra si è aperta la causa promossa dal principe Harry e da altri personaggi pubblici contro gli editori del Daily Mail.

Il principe Harry in tribunale a Londra per il processo contro i tabloid: la causa contro l’editore del Daily MailIl principe Harry si presenta in tribunale a Londra per il processo contro l’editore del Daily Mail.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Atop, il processo di ricollocazione dei lavoratori entra nel vivo; NIS2 – La cybersicurezza entra nel vivo con il modello di incident management; Baseball5: il primo campionato italiano entra nel vivo lungo tutta la penisola; La Serie A2 entra nel vivo. A Seregno ed a Camaiore possono cambiare ancora gli equilibri.

Palazzolo, Parco delle Tre ville: entra nel vivo la rigenerazione urbanaPrendono il via i lavori di restauro e valorizzazione del Parco delle Tre Ville storiche. Un progetto del valore di di 2.156.000 euro e che renderà gli spazi a servizio della comunità ... quibrescia.it

La guerra entra nel vivo: Mediaset denuncia Corona e fa una richiesta allucinanteLa situazione si fa sempre più seria: Mediaset ha deciso di passare al contrattacco e denunciare Fabrizio Corona, ma non solo. donnapop.it

L’Open Week #Univr entra nel vivo; centinaia di future matricole hanno preso parte oggi, mercoledì 21 gennaio, nell’aula magna del Polo Zanotto agli incontri di presentazione dell’offerta formativa delle aree di Lettere, Arti e Comunicazione e di Formazione, F - facebook.com facebook