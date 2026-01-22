Entra in un’aula della primaria Scatta l’allarme

Durante l’orario scolastico, un estraneo si è introdotto nell’aula della primaria, causando preoccupazione tra genitori e insegnanti. Il Comune ha immediatamente rassicurato, specificando che si trattava di un soggetto fragile e non pericoloso, successivamente rintracciato dalla Polizia locale. Eventi come questo sottolineano l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza nelle strutture scolastiche, garantendo un ambiente protetto per studenti e personale.

"Un estraneo si è introdotto nella scuola", tra i genitori scatta l'allerta. E subito il Comune rassicura: "Si tratta di un soggetto fragile, non pericoloso, poi rintracciato dalla Polizia locale". L'episodio è accaduto lunedì scorso, alle 16.30, alla primaria di Mezzate. Un giovane - poi identificato come un 23enne con problemi psichici - si è introdotto nell'edificio dal cancello principale, forse confondendosi tra la folla in concomitanza col suono della campanella di uscita. Il ragazzo avrebbe percorso l'androne e si sarebbe affacciato a un'aula nelle cui vicinanze alcuni bambini stavano svolgendo le attività di post scuola, prima di uscire dall'istituto e allontanarsi.

