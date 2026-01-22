Eni ha trasferito il 10% del progetto offshore Baleine in Costa d’Avorio a Socar, la società petrolifera azera. L’accordo prevede che Socar acquisisca una quota di circa 150.000 barili giornalieri, contribuendo allo sviluppo delle risorse nel sito gestito da Eni, con la partecipazione di Vito e Petroci. Questa operazione rappresenta una strategia di collaborazione internazionale nel settore energetico.

Eni ha ceduto una quota del 10% del progetto Baleine alla società petrolifera dell’Azerbaigian. A Socar, secondo l’accordo vincolante siglato, andrà una parte del progetto di sviluppo offshore in Costa d’Avorio operato da Eni, partecipato da Vito e Petroci. Nella nota di Eni, l’operazione viene descritta come in linea con la strategia volta all’ottimizzazione del portafoglio upstream, che prevede di anticipare la valorizzazione delle scoperte esplorative attraverso la riduzione delle partecipazioni in esse (il modello dual exploration). I due giganti energetici collaborano da tempo e nel 2024 hanno firmato tre protocolli d’intesa per la sicurezza energetica, sempre con l’obiettivo di ampliare la cooperazione nei settori dell’esplorazione e della produzione di idrocarburi, ma anche con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra sulla filiera di produzione dei biocarburanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Eni cede dei giacimenti in Costa d’Avorio a Socar, si va verso i 150mila barili

Giacimenti Argo-Cassiopea in Sicilia: Eni verserà le royalties del gas a Gela, Licata e Butera su base annualeEni ha annunciato che le royalties derivanti dai giacimenti Argo-Cassiopea in Sicilia saranno versate annualmente ai comuni di Gela, Licata e Butera.

Argomenti discussi: Eni cede a Socar una quota dei giacimenti della Costa d’Avorio.

Eni, Algeri ratifica contratto da 1,3 miliardiDiventa pienamente valido il contratto da 1,3 miliardi di dollari siglato da Eni con la compagnia Sonatrach per lo sfruttamento del giacimento di Zemoul El Kbar. Un decreto presidenziale ... ilmessaggero.it

Eni, Descalzi in Mozambico: più gas dai maxi-giacimenti offshoreEni ha ancora ampi margini di crescita in Mozambico. Il presidente della Repubblica, Daniel Francisco Chapo, ha incontrato mercoledì 11 maggio a Maputo l'ad di Eni, Claudio Descalzi, per un ... milanofinanza.it

