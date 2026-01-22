Engineering e Regione Toscana insieme hackathon su Ia per studenti Its di Firenze 

La Regione Toscana e Engineering hanno organizzato il 'School hackathon AI', un evento dedicato agli studenti degli ITS di Firenze. L’obiettivo è promuovere un approccio consapevole, etico e innovativo all’Intelligenza Artificiale, stimolando il coinvolgimento delle giovani generazioni nel settore tecnologico. L’iniziativa si inserisce nel percorso di formazione e innovazione regionale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.

(Adnkronos) – Avvicinare le giovani generazioni a un utilizzo consapevole, etico e innovativo dell'Intelligenza artificiale: è stato questo l’obiettivo di 'School hackathon AI', l'iniziativa promossa da Regione Toscana e organizzata da Engineering conclusosi ieri alla presenza di Gianluca Vannuccini, direttore sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione e Francesco Romizi, Capo segreteria dell'assessore regionale al lavoro, alla formazione e all'innovazione tecnologica Alberto Lenzi. L'evento, che si è svolto presso la sede Engineering di Firenze e presso Auditorium Cosimo Ridolfi – Intesa Sanpaolo, ha coinvolto 58 studenti degli Istituti tecnici superiori toscani Prime e Prodigi in una giornata intensiva dedicata alla progettazione di soluzioni Ia per affrontare i problemi del territorio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

UNICEF-Regione Umbria e IAIA Italia su Hackathon per il Clima 2025: presentati 5 progetti concreti per il territorioL'UNICEF-Regione Umbria e IAIA Italia hanno promosso un Hackathon dedicato al Clima 2025, coinvolgendo oltre 50 giovani umbri.

