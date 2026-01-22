Energia interventi sugli edifici pubblici | finanziamenti Mase per 297 milioni di euro

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stanziato oltre 297 milioni di euro per interventi di efficienza e sostenibilità negli edifici pubblici italiani. Le risorse saranno impiegate per installazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, soluzioni ibride, infissi ad alta efficienza e sistemi di illuminazione più sostenibili. Questi interventi mirano a migliorare le prestazioni energetiche e ridurre l’impatto ambientale degli edifici pubblici.

Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica finanzia per oltre 297 milioni di euro interventi di efficienza e sostenibilita' negli edifici pubblici italiani: dall'installazione di i mpianti fotovoltaici e solari termici alle pompe di calore, dalle soluzioni ibride agli infissi ad alta efficienza, fino a nuovi sistemi di illuminazione. Il bando denominato "Comuni per la sostenibilita' e l'efficienza energetica 2025" si e' concluso con l'esaurimento del plafond disponibile, per un totale di 1522 domande ammesse e finanziate. "E' un risultato – osserva il ministro Gilberto Pichetto – che racconta il successo di questo strumento e l'interesse riscontrato presso le amministrazioni, che vogliono puntare sull'efficienza come viatico di riqualificazione e risparmio energetico".

